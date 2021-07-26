Лукашенко може використати російські війська для шантажу України, – Тихановська

Присутність військ Росії в Білорусі Олександр Лукашенко може використати для тиску на Україну та західних сусідів. Загрози можуть бути найрізноманітніші.

Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська під час зустрічі з громадою у Нью-Йорку. Побачитися з нею прийшло близько пів тисячі білорусів, що живуть у США.

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"Режим (Лукашенка – 24 канал) може використати наявність російських військ для шантажу західних сусідів та України", – наголосила Тихановська.

Білоруська політикиня переконана, що війська Росії не загрожують демократичним змінам у країні. Спільні військові навчання там проводять досить часто.

Підтримка України

На території Білорусі у вересні 2021 року відбудуться масштабні військові навчання "Захід-2021" . Їх проводить Білорусь спільно з Росією. В Україні та Європі вважають цю подію потенційною загрозою та кроком на шляху поглинання Кремлем Білорусі.

Тихановська зауважила, що українці підтримують білоруську опозицію. Зокрема, приймають переселенців та надають їм можливість працевлаштовуватися. Водночас офіційну позицію Україна висловлює обережно, тому що самопроголошений президент Олександр Лукашенко схильний до шантажу.

Ми відчуваємо цю підтримку, в нас відбувається спілкування на високому рівні з представниками України, потрохи укріплюємо цей зв'язок і надалі,

– додала вона.

Візит Світлани Тихановської в США: що відомо

Лідерка білоруської опозиції прибула до Вашингтона 18 липня 2021 року.

Робочий візит тривав з 19 до 25 липня. За цей час Тихановська провела низку зустрічей з представниками влади та білоруської громади у Вашингтоні та Нью-Йорку.

Тихановська зустрілася із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, радником Байдена з національної безпеки Джейком Салліваном, ексдержсекретарем Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт, сенаторами та конгресменами.

У Палаті представників США створили білоруський кокус – групу конгресменів, які працюватимуть по темі Білорусі.

Опозиціонерка зустрілася також із послами та головами місій усіх 27 країн Євросоюзу та послом США Джулі Фішер.

Команда Тихановської закликала делегувати наглядачів у тюрми Білорусі, оскільки пандемію там використовують як біологічну зброю.

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