Лукашенко наказав бути готовими до швидкої мобілізації

Диктатор Олександр Лукашенко хоче, щоб білоруси за першим його покликом швидко мобілізовувалися. Так він збирається боротися із "ворогом із заходу".

На "місцях" білоруси мають знати, що треба бути готовими мобілізуватися в той термін, в який скаже президент. Таку заяву Олександр Лукашенко зробив на зустрічі з питань територіальної оборони.

Тим часом Євросоюз схвалив новий пакет санкцій проти Білорусі

"Треба вчитися воювати з ворогом"

Лукашенко заявив: головам райвиконкомів і облвиконкомів треба навчитися воювати і потрібно "знати кожну людину в обличчя". Так він хоче, щоб мобілізація проводилася за декілька днів, а не місяців.

Ви повинні знати, де вони перебувають, щоб не 5 – 6 місяців ми їх відмобілізовувати, а, якщо потрібно, підняли по тривозі і протягом 3 діб всі були уже на місцях,

– заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент каже, що кожен "глава сім'ї повинен вміти захистити себе і родину". Він серйозно заявляє про те, що білорусам варто противитися тиску Заходу і боротися за рідну землю.

За минулий рік ми на собі відчули, як деструктивний інформаційний вплив, економічний, політичний тиск, які йшли з Заходу, впливали на світогляд наших людей і штовхали деяких з них фактично на зраду власного народу,

– заявив Лукашенко.

Диктатор вважає, що білоруси мають давати відсіч, щоб в "пам'яті ворога він відбився на багато років".

Лукашенко і білоруська зброя