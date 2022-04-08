Лукашенко намагається прикинутися "миротворцем", хоч є співучасником агресії, – Тихановська

Світлана Тихановська заявила, що війська держави-агресорки мають піти з України й Білорусі. А разом з ними й Олександр Лукашенко, який останнім часом пробує вдавати "миротворця".

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська у зверненні до Володимира Зеленського заявила, що розуміє: для відновлення миру та безпеки російські війська повинні залишити територію як України, так і Білорусі.

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Спроби Лукашенка вдавати "миротворця"

Тихановська наголосила, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко теж повинен піти з посади

Тепер він намагається переграти, домовитися і прикинутися миротворцем, а не співучасником агресії Путіна,

– зазначила опозиціонерка.

Вона додала, що від імені білорусів на переговорах мають виступати справжні представники народу. А Лукашенко та його поплічники повинні відповідати за свої злочини – і перед білорусами, і перед українцями.

Також Тихановська розповіла, що бачила очі Зеленського, коли той був у Бучі. "І я розумію біль, що назавжди залишається в серці від втрати кожного земляка", – сказала вона. Тому не варто сподіватися, що "миротворцем може стати людина, яка давно забула про цей біль".

Лукашенко є співучасником Путіна, бо надає територію Білорусі для російських солдатів, аби вони могли завдавати атак по українських містах.

Тихановська звернулася до Зеленського: дивіться відео