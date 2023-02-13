"Не відсидитесь": Лукашенко наполягає, аби країни ОДКБ стали на бік Росії у війні

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що країни ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) повинні визначитись з позицією щодо війни Росії проти України.

Про це передають пропагандистські ЗМІ Білорусі. Лукашенко заявив, що "конфлікт України та Росії – це і їхній конфлікт", про це пише 24 Канал.

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Що сказав Лукашенко

Якщо хтось думає, що конфлікт України та Росії – це не наш конфлікт, що тихенько десь відсидимося, нічого такого не буде,

– сказав самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко заявив, що країнам ОДКБ дуже скоро доведеться визначитись щодо війни Росії проти України.

"Настане час, він недалеко, буквально завтра, він вимагатиме визначатися, займати певну позицію", – додав диктатор.

Зазначимо, що Організація договору про колективну безпеку – це військово-політична міжнародна організація, своєрідний аналог НАТО. Туди входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Захід закликає своїх громадян виїздити із Білорусі

Останніми днями низка держав Заходу закликала власних громадян негайно залишити територію Білорусі через війну в Україні.

У МЗС Франції зазначили, що через збройний наступ, який Росія розпочала в Україні, та закриття білоруського повітряного простору, всі поїздки до Білорусі офіційно не рекомендуються.

До цього списку доєдналася і Канада. Уряд країни закликає не їздити туди "через ризик свавільного застосування місцевих законів і збройного конфлікту між Росією та Україною".

Варто зауважити, що аналогічне рішення щодо своїх громадян у Росії прийняли й США. У посольстві нагадали, що 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію громадян до збройних сил.

Відтак, наголошують, що Росія може відмовитись визнавати громадянство США щодо осіб із подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їхньому виїзду з Росії та призвати громадян із подвійним громадянством на військову службу.