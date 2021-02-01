Острівець безпеки в Європі: Лукашенко видав сумнівну заяву про Білорусь

Олександр Лукашенко вважає, що Білорусь є "острівцем безпеки в Європі". Самопроголошений чинний президент похвалився охороною державного кордону країни.

Джерело: БЕЛТА

Він стверджує, що Білорусь ніколи ні з ким не конфліктувала, але змушена відповідати на зовнішні виклики та загрози. За словами Лукашенка, історія вчить, що завжди потрібно бути готовими до будь-яких провокацій.

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Ми ніколи не конфліктували й брязкати зброєю не збираємося. Ми як і раніше хочемо бути острівцем безпеки в Європі та країною, від якої йдуть тільки мирні ініціативи,

– сказав політик.

Самопроголошений президент заявив, що охорона білоруськими прикордонниками рубежу держави перевершує будь-яку межу у світі.

"Треба віддати належне, що все-таки рівень охорони нашими прикордонниками зони відповідальності перевершує будь-яку межу у світі. Ми розуміємо, що кордон – це дзеркало, лице будь-якої держави. Я можу сперечатися з будь-ким, що немає такої охорони державного кордону у світі в іншої держави, як у Білорусі", – додав Лукашенко.

Складна ситуація в Білорусі: коротко

Вибори президента Білорусі відбулися у серпні 2020 року. З того часу пройшло майже 6 місяців, увесь цей час люди протестують проти фальсифікації результатів голосування.

Мирні мітинги проти Олександра Лукашенка та його прибічників проходять по всій країні. Зокрема, у Мінську, Могильові, Гродно, Бресті.

Чинна влада Білорусі дозволяє силовикам жорстоко придушувати протести. ОМОНівці жорстко б'ють людей на вулицях та знущаються з громадян в ізоляторах тимчасового тримання.