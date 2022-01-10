Лукашенко назвав наступну пострадянську країну, де може початися "новий Казахстан"

Олександр Лукашенко закликав допомогти ще одній країні на тлі подій у Казахстані. Самопроголошений президент Білорусії у цьому контексті згадав про Таджикистан.

Таку заяву Лукашенко зробив під час онлайн-саміту Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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Очільник Білорусі заявив, що президент Таджикистану нас роками вже просить про надання матеріальної підтримки, насамперед технікою військовою.

Гарна нагода зараз зібратися і поговорити про Таджикистан. І нам треба це зробити, щоб потім нам це не обійшлося дорожче, як із Казахстаном,

– заявив Лукашенко.

За його словами, приблизно 200 рейсів знадобилося для того, щоб перекинути техніку до Казахстану.

"Не хотілося б, щоб це було в Таджикистані. Краще йому допомогти зараз, він там упорається з цими проблемами. Це стосується й інших республік. Висновки треба робити", – заявив президент Білорусії.

Не Казахстаном єдиним

На думку Лукашенка, погляди екстремістів зараз кинуті не лише на Казахстан, а й на Узбекистан.

Необхідно своєчасно розкривати сили, які в певних умовах здатні переходити червону межу, стаючи на шлях насильства, жорстко припиняти їхню деструктивну діяльність. Білорусії, ви завжди можете розраховувати не лише на взаєморозуміння та підтримку,

– наголосив очільник Білорусії.

Він додав, що Білорусь завжди буде вірна тим домовленостям, які були досягнуті.

"Миротворці" ОДКБ у Казахстані: що відомо

У розпал протестів та заворушень в Казахстані, спровокованих зростанням цін на скраплений газ, президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ввести до країни "миротворців" Організації договору колективної безпеки, на що її керівництво швидко погодилося.

Росія направила до Казахстану свої війська: дивіться відеоУже з наступного дня Росія почала вводити свої війська. Наступного дня до Казахстану прибув контингент з інших країн. Дехто з експертів побоюється, що таке рішення призведе до втрати Казахстаном суверенітету і тривалої окупації країни.