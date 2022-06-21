Лукашенко не чекає нічого доброго від цього, – Піонтковський про візит Путіна у Білорусь

Російський диктатор Володимир Путін навідається "в гості" до Лукашенка. Самопроголошений президент Білорусі не чекає від цього нічого хорошого.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський. Він зауважив, що Лукашенко перебуває зараз у дуже важкому становищі.

Увага Лукашенко ніколи не дасть наказу білорусам напасти на Україну, – Піонтковський

У діапазоні його нескінченних коливань, Лукашенко не чекає нічого доброго від цього візиту Путіна у Гродне не чекає,

– вважає публіцист.

І навіть той факт, що білоруський глава не відвідав пітерський форум – це теж певна зухвалість з його боку. Однак не у сенсі "благородного жесту", у Лукашенка – це "лакейська зухвалість", вважає Піонтковський.

Лукашенко не віддасть наказу білорусам напасти на Україну

Також Піонтковський сказав, що самопроголошеному главі Білорусі Олександру Лукашенку ніколи не вдасться наважитись віддати наказ своїм військам вступити у війну проти України. Навіть попри те, що особисто Путін вирішив вилізти з бункера й навідатись до нього "в гості".

Путін вперше за час повномасштабного вторгнення поїде за кордон . Він попрямує аж у білоруське місто Гродно. Там Путін збирається відвідати форум регіонів "Союзної держави", він триватиме з 30 червня по 1 липня 2022 року.

А так зване ополчення він збирає про всяк випадок, щоб часом російські війська не зайшли в Білорусь й не витіснили його. Річ у тім, що білоруський диктатор чудово розуміє, що його ж армія зможе повернути зброю проти нього.

Навіщо Путін їде до Білорусі

Російський диктатор має заплановану зустріч зі своїм білоруським "колегою" Олександром Лукашенком. Вірогідно, Путін спитає в нього, чому той досі не напав на Україну, а Лукашенко спробує знайти якусь відмовку, адже боїться втратити свою армію. Крім того, він переживає за бурхливу реакцію суспільства, яке й так не плекає до нього великої симпатії.

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