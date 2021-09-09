Лукашенко не допустить, щоб війська Росії залишились у Білорусі, – Жданов про "Захід-2021"
Джерело:24 канал
Росія скеровує війська на територію Білорусі, де проведуть навчання "Захід-2021". Однак одразу після завершення Кремль, найімовірніше, забере військових та техніку на свою територію, адже Олександр Лукашенко не дозволить їм залишитись.
Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він припустив, що постійне перебування військ Росії може бути загрозою для самопроголошеного президента Білорусі.
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"У нас є політичний запобіжник. Лукашенко не допустить залишення російських військ на території Білорусі. Це нестиме загрозу його владі", – зауважив Жданов.
Він також наголосив на тому, що офіційно російської військової бази на території Білорусі немає.
"Росія намагається допомагати у будівництві бази, але вона білоруська. Навряд чи білоруси допустять присутність військ на постійній основі. Можемо з цього приводу сильно не переживати, але варто контролювати ситуацію", – наголосив Жданов.
Військовий експерт висловився щодо навчань "Захід-2021": дивіться відео
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