Лукашенко не вічний, – білоруська журналістка про наслідки затримань на протестах

На протестах у Білорусі протягом двох днів затримали майже 500 прихильників опозиції, зауважили правозахисники "Весни". Деяких громадян та представників ЗМІ майже одразу випускали.
Джерело:24 канал
Водночас не всі учасники протестів, яких затримали, отримали терміни ув'язнення. Про це розповіла білоруська журналістка Вольга Биковська.
До теми Під час протестів у Білорусі силовики затримали понад 200 людей
За інформацією журналістки, наразі влада Білорусі намагається переконати усіх, мовляв, ніяких затримань не було, а протестувальників лише "викликали на розмову" в міліцію.
Водночас Вольга Биковська зазначила, що санкції режиму щодо затриманих мітингувальників можуть бути значними, а єдиною надією залишається саме зміна влади і нові демократичні процеси.
Тоді (після зміни влади – 24 канал) люди, які потрапили за грати за відповідними статтями, не "добудуть" їх. Лукашенко не вічний, він не має більшості підтримки в Білорусі. Тримати репресіями ситуацію неможливо,
– зауважила журналістка.
Збільшення небезпеки для журналістів
Згідно з інформацією Вольги Биковської, наразі багатьох білоруських журналістів позбавили акредитації, її надають тільки іноземним ЗМІ.
"У Білорусі стало небезпечніше працювати журналістам. Цей процес погіршився. На масових акціях жилетка з написом "преса" стає ціллю для силовиків", – пояснила Биковська.
Проте вона наголосила, що наразі в країні спостерігають тільки початок протесту. За словами журналістки, таких масових акцій як ті, що спалахнули з 2020 року, в Білорусі ще не було.
Білоруська журналістка розповіла про мітинги в країні: дивіться відео
Протести в Білорусі: останні новини
- 25 березня у Білорусі відзначали неофіційне свято – День волі. Водночас почалися затримання на вулиці, до них навіть приходили з обшуками додому.
- 27 березня в низці білоруських міст відбулися традиційні суботні протести, де них силовики затримали 245 людей. Проте у Мінську провести акцію не вдалося, на неї вийшло замало людей.