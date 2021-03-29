Лукашенко не вічний, – білоруська журналістка про наслідки затримань на протестах

На протестах у Білорусі протягом двох днів затримали майже 500 прихильників опозиції, зауважили правозахисники "Весни". Деяких громадян та представників ЗМІ майже одразу випускали.

Водночас не всі учасники протестів, яких затримали, отримали терміни ув'язнення. Про це розповіла білоруська журналістка Вольга Биковська.

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За інформацією журналістки, наразі влада Білорусі намагається переконати усіх, мовляв, ніяких затримань не було, а протестувальників лише "викликали на розмову" в міліцію.

Водночас Вольга Биковська зазначила, що санкції режиму щодо затриманих мітингувальників можуть бути значними, а єдиною надією залишається саме зміна влади і нові демократичні процеси.

Тоді (після зміни влади – 24 канал) люди, які потрапили за грати за відповідними статтями, не "добудуть" їх. Лукашенко не вічний, він не має більшості підтримки в Білорусі. Тримати репресіями ситуацію неможливо,

– зауважила журналістка.

Збільшення небезпеки для журналістів

Згідно з інформацією Вольги Биковської, наразі багатьох білоруських журналістів позбавили акредитації, її надають тільки іноземним ЗМІ.

"У Білорусі стало небезпечніше працювати журналістам. Цей процес погіршився. На масових акціях жилетка з написом "преса" стає ціллю для силовиків", – пояснила Биковська.

Проте вона наголосила, що наразі в країні спостерігають тільки початок протесту. За словами журналістки, таких масових акцій як ті, що спалахнули з 2020 року, в Білорусі ще не було.

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