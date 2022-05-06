Лукашенко переходить від чечітки до нової стадії

Лукашенко поступово доходить до стадії: "Не винна я, він сам прийшов" (у цьому випадку – Путін).

Маю на увазі це його інтерв'ю, де "спецоперація затяглася", а він і Путін – дві окремі особи (чи людини?).

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Від чечітки до "Не винна я"

До цього в нього була стадія чечітки. Захоче зіскочити з теми війни – Путін гримне, відновить ракетні обстріли з аеродромів Білорусі – їх може спіткати доля білгородської нафтобази.

Лукашенко дав інтерв'ю про війну Росії в Україні / Фото Getty Images

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Загалом це інтерв'ю підтверджує інформацію про те, що Лукашенко ще кілька тижнів тому через посередників відновив переговори з представниками кількох "недружніх" країн з метою надання гарантій особистої безпеки йому та членам його сім'ї у разі відмови від влади.

Відчував, куди рухається цей "столипінський потяг".

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