Не вперше прокручує подібну комбінацію: навіщо Лукашенко підписав гарантії для себе і сім'ї

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко не вперше переписує закони на свою користь. Днями він ухвалив один з таких, за яким його не можуть притягнути до відповідальності після закінчення терміну. А його сім'я зберігатиме недоторканність і матиме певні пожиттєві права.

Це хитра комбінація білоруського диктатора, яку він прокручує не вперше, про це 24 Каналу наголосив головний редактор "Єврорадіо" (Білорусь) Павло Свердлов. Він пояснив, яку насправді переслідував мету Лукашенко.

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Ідеї Лукашенка

Новим законом Лукашенко хотів створити ілюзію, що він нарешті йде зі своєї посади. А наступні президентські вибори у Білорусі, які мають відбутися у 2025 році, можуть пройти без нього.

Лукашенко йде, а значить йде драйвер тоталітарної системи, значить йдуть зміни. Наступники будуть не такі "харизматичні і досвідчені", як Лукашенко, а значить з ними можна щось зробити. Ось так Лукашенко хоче, щоб ми думали. Щоб це було у нас в голові і цю комбінацію він прокручує не вперше,

– зазначив Свердлов.

За його словами, перед кожними виборами Лукашенко запевняє міжнародних політичних гравців, що не йтиме на вибори, буде можливість для опозиційних кандидатів. Та насправді все відбувається навпаки: диктатор розганяє протестувальників та фальсифікує результати.

Підписавши новий "закон", Лукашенку комфортно з ним, аніж без нього. Утім, він добре розуміє, що коли прийде більш ліберальна і демократична влада, закони можуть бути змінені так само, які їх змінював він. І жодних гарантій його "прав" на майбутнє немає.

"Лукашенко хоче, щоб у нас була ілюзія, мовляв, він кудись йде. Але насправді він нікуди не йде. Бо він не вірить, що йому дадуть спокійно жити на пенсії. Він триматиме владу у руках до останнього і не випустить її", – пояснив редактор.

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