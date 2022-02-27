Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі було запущено ракети по Україні

Лукашенко визнав, що з білоруської території випустили ракети по позиціях України. Каже, що це був "вимушений крок".

За його словами, на території України за кілька кілометрів від кордону з Білоруссю начебто розгорнули ракетні дивізіони, "які готові протягом хвилин завдати удару по російських позиціях".

Увага Зеленський записав нове звернення – звернувся до білорусів

Дійсно, з території приблизно чорнобильських районів, де на навчаннях були російські війська, було запущено дві чи три ракети,

– цинічно сказав Олександр Лукашенко.

Разом з тим він запевнив, що зараз в Україні немає жодного "білоруського солдата, жодного патрона".

Також Лукашенко повідомив, що у Гомелі все підготовлено для "мирних переговорів" між Україною та Росією, чекають лише на рішення з боку українського керівництва.

Україна відмовилась від умов Росії: неприпустимі умови

Додамо, що в Офісі Президента сьогодні зранку повідомили про маніпуляції російської сторони з переговорним процесом.

Росія намагається поставити Україну у неприпустимі ультимативні умови, від яких ми вже різко і категорично відмовились. В ОП також повідомили, що Росія просто принижує Білорусь, використовуючи її.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.