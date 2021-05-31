Лукашенко пішов не за сценарієм Кремля, – білоруський опозиціонер

У вересні 2020 року відбулись переговори, на яких влада Білорусі та Росії обговорила можливі конституційні зміни. Однак самопроголошений президент Олександр Лукашенко не реалізовує план.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко. За його словами, на переговорах домовлялись про передачу більшої частини влади парламенту та введення багатопартійної системи, а згодом мали б провести президентські вибори у Білорусі.

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Лукашенко не виконує план Росії

Дипломат наголосив, що Росія втратила імідж та довіру перед білорусами, які дуже цінують свою незалежність. Вони прагнуть мати нормальні стосунки зі всіма своїм сусідами. Зокрема з Росією, але як з незалежною державою.

Лукашенко пішов не за сценарієм Кремля. Він фактично порушив ці зобов'язання. Він пішов дорогою придушення усього протесту,

– підкреслив Латушко.

На думку опозиціонера, Лукашенко намагається показати Кремлю картинку, начебто в нього усе під контролем, тому йому не треба виконувати вимоги та домовленості Кремля.

Як Путін реагує на дії Лукашенка

Латушко заявив, що Володимир Путін є злопам'ятною людиною, яка не пробачить невиконання домовленостей Лукашенку. Водночас очільник Кремля досі не відмовився від цих домовленостей.

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Він переконаний, що Путін здійснює тиск на Лукашенка у реалізації цього сценарію. Однак самопроголошений президент Білорусі вже начебто "підходить від цього" (від домовленостей з Росією – 24 канал).