Передбачити все, – Лукашенко готує декрет про передачу влади в екстреній ситуації

Лукашенко планує підписати документ, за яким у разі екстреної ситуації обов'язки президента буде виконувати прем'єр. Однак всі рішення прийматиме рада безпеки шляхом таємного голосування всіх її членів. До речі, в раду безпеки входить сам Лукашенко та його син Віктор.

Самопроголошений Лукашенко пообіцяв підписати декрет про перехід президентських повноважень до ради безпеки. Про це він розповів журналістам під час відвідування Поліського державного радіаційно-екологічного заповідника.

До теми Мабуть, любов: Лукашенко потішив "слугу" Шевченка ексклюзивними подарунками – фото

Лукашенко бідкається, що буде "якщо раптом"

Самопроголошений президент сказав, що навряд чи це документ знадобиться, однак вважає, що "втрачати пильність не можна".

Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу найближчими днями декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили – на завтра рада безпеки буде наділена повноваженнями,

– сказав Лукашенко.

Далі розповів, що надзвичайний стан треба вводити миттєво, аж до військового, "якщо хтось на кордоні ворухнеться". Диктатор заявив:

якщо не буде президента, обов'язки виконуватиме прем'єр, який буде головним;

однак фактично буде колективний президент у вигляді ради безпеки – всі рішення будуть прийматися таємним голосуванням, щоб не було тиску;

радбез зможе приймати рішення про президентські вибори, надзвичайний стан та подальші дії.

Тому я говорив, що підпишу цей указ та визначу, хто керуватиме країною "якщо раптом",

– сказав Лукашенко.

До речі, за інформацією опозиційного російського видання "Новая газета" зараз в радбез Білорусі входить сам Лукашенко, його старший син Віктор, прем'єр Білорусі, голова нацбанку, а також глави всіх основних органів законодавчої, виконавчої та судової влади і командування силових структур.

Коротко про ситуацію в Білорусі