Лукашенко побоюється: Білорусь не допустила на "Захід-2021" велику кількість військ Росії

Російсько-білоруські навчання "Захід-2021" стартували з гучним бряцанням зброї. 200 тисяч солдатів, 80 літаків та гелікоптерів, 760 бойових машин – це більше, ніж армії деяких європейських країн разом. Водночас все це – поблизу України та Європи.

Сценарій навчань не конкретизує противника, але всі розуміють, росіяни та білоруси готуються воювати проти НАТО. Російський президент Володимир Путін сказав, що "проведення навчань логічно в умовах, коли інші об'єднання, наприклад, НАТО, активно нарощують свою військову присутність поблизу кордонів Союзної держави і простору ОДКБ".

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Основна мета – злагодженість у відбитті умовної атаки

Водночас міністр оборони України у 2019 – 2020 роках Андрій Загороднюк зазначив, що наразі основна задача відповідних навчань – це злагодженість у відбитті умовної атаки супротивника, більшість аналітиків вважають, що мовиться про Польщу, Латвію, Литву і, можливо, потенційно країни Скандинавії.

У Литві вже розцінили таку поведінку Кремля як готовність до конфлікту, а в Польщі оголосили надзвичайний стан та стягують війська до кордонів. Проте й від Києва до кордону Союзної держави всього лише 150 кілометрів. Про проведення цих навчань знали давно, а відтак і час підготуватися, аби проводити дзеркальні дії, у всіх був.

Заплановані навчання проходять регулярно. Особливо революційного й надзвичайного моменту в них немає. Їх масштаб, звичайно, досить великий, але більшість аналітиків не очікує суттєвих переростань цих навчань в щось більше,

– сказав Андрій Загороднюк.

Російських військ на території Білорусі – небагато

Попри нібито загрозливий розмах навчань, є багато цікавих обставин. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що Білорусь не допустила на свою територію великої кількості російських військ. Замість запропонованих, і як це відбувалось в 2017 році – 10 тисяч, тобто повноцінної дивізії, на територію Білорусь заїхав один полк – 2,5 тисячі.

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Такі дії білоруської влади вказують те, що наразі самопроголошений президент побоюється перебування на території Білорусі надто багатьох російських регулярних формувань. Утім, Кремль ніколи не відзначався дотриманням домовленостей, щодо повернення військ зокрема.

"Частина аналітиків всього світу вважають, що кількість військовослужбовців Росії, які перебувають в Білорусії – занижена. Фактично для Росії важливо буде не просто виконувати спільні дії, але також розмістити частину (військових – 24 канал) у них. Тобто відкрити або нові бази, або на їх базах розміщувати. Такий ризик завжди залишається", – колишній міністр оборони України зазначив Андрій Загороднюк.

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Україна пильно стежить за перебігом навчань

Україна пильно стежить за перебігом військових навчань "Захід-2021", аби не відстежувати новації в озброєннях супротивника та методики ведення бою. І звісно – відпрацьовувати дзеркальні маневри.

У нас 7 міжнародних навчань на рік – це дуже багато. А ще навчання, які ми проводимо самостійно в межах Збройних сил, Міністерства оборони,

– пояснив Олег Жданов.

Для того, щоб захистити свої кордони, уже 22 вересня Україна розпочне проводити на всіх основних військових полігонах стратегічні навчання "Об'єднані зусилля 2021". Техніку країн НАТО, які візьмуть участь у цих навчаннях, вже чекають в Україні.