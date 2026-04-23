Це не погроза, – аналітик вказав на дивний момент у новій заяві Лукашенка

Самопроголошений білоруський президент попередив сусідів своєї країни, аби ті не замислювались про агресію проти Білорусі. Він озвучив, що його армія робити подібний крок також не збирається, якщо її не втягуватимуть у війну, але якщо це станеться, то запевнив, що буде відповідь. Це варто сприймати не як погрози, а як сигнал.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко, уточнивши, що Лукашенко дає сигнал SOS, що його країну підштовхують до війни й що країни Балтії, а також Польща та Україна мають про це знати.

Лукашенко попереджає світ про плани Путіна

Риторика представниці російського МЗС Захарової, інтерв'ю путінського помічника Патрушева, заяви секретаря Радбезу Шойгу і заступника голови Радбезу Медведєва про те, що нібито країни Балтії (Литва, Латвія, Естонія) надають Україні повітряний простір для руху українських дронів, звучать не тільки для того, аби якось пояснити росіянам, чому палає Ленінградська область. Зі слів аналітика-міжнародника, вони оголошують такі меседжі з метою підготувати ґрунт для майбутнього наступу на ці держави.

Мовляв, вони розв'язали проти нас війну, це акт агресії й Шойгу каже про устав ООН, який дозволяє піти проти цих країн. Так і тут, це не погроза, Лукашенко просто попереджає, що Путін готує провокацію і спробує втягнути Білорусь в цю війну,

– озвучив Демченко.

За переконанням журналіста, в нещодавньому інтерв'ю Лукашенка найголовнішою була не ця заява, а інше висловлювання, яке він озвучив: "Трамп і Путін імператори".

Типу у Путіна вся влада, а він (Лукашенко) маленький, нічим не керує, він просто фігура на шаховій дошці, яку пересуває Путін. Тобто як він скаже – так і буде. А той каже йому, аби долучився до війни,

– озвучив журналіст.

Зі слів Демченка, Лукашенко своїми висловлюваннями сигналізує світу, що російський диктатор готується до відкриття другого фронту, а Білорусь розглядає, як плацдарм. Самопроголошений білоруський диктатор поки що балансує, але мало що вдається.

Аналітик-міжнародник переконаний, що очільник Кремля докладе максимальних зусиль, аби дотиснути Лукашенка і скористатися білоруською територією та армією і доєднати до бойових дій. Він прогнозує, що якщо Лукашенко почне атаку проти України, його режиму буде кінець, якщо він віддасть свою армію на відкуп – Путін від нього позбавиться. Єдиний варіант для Лукашенка – продовжувати балансувати, але ймовірно, що робити це йому вже не вдається.

Зауважте! Політолог Артем Бронжуков вважає, що Путін розглядає сценарій відкриття другого фронту – проти країн Європи, оскільки США почали ухилятися від ролі "світового поліцейського". Очільник Кремля прагне втягнути у війну Білорусь, бо її територія – вдалий плацдарм для початку збройної агресії проти Польщі та країн Балтії. Білорусь могла б суттєво покращити логістичні можливості Росії.

