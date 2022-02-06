Лукашенко погрожує Україні "військовою відповіддю" у разі наступу на Донбасі

Олександр Лукашенко виступив з військовими погрозами на адресу України. Цього разу самопроголошений президент Білорусі заявив, що Мінськ готовий піти на спільні з Москвою військові дії.

Однак, як уточнив Лукашенко в інтерв'ю, станеться це, якщо Київ зважиться на наступ на Донбасі.

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Очільник Білорусі також назвав сценарій, за яким Мінськ діятиме як Росія.

Небезпека одна – що вони (Україна – 24 канал) здійснять дуже серйозні акції в напрямку Донецька і Луганська, Донбасу,

– сказав Лукашенко.

Лукашенко уточнив, що це буде спільна відповідь з російською армією.

"Звичайно. Слухайте, що ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні? Але не мені ж вам пояснювати", – додав він.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що не надішле білоруську армію воювати на території України. Очільник Білорусі аргументував це тим, що він "мирна людина".

Також Лукашенко нагадав, що у грудні 2021 року білоруський кордон перетнув військовий літак України.

Той вертоліт збити було не проблема. Чи це треба було робити? Я думаю, що ні. Зараз безпілотник. Довелося його збити, грубо кажучи. Далі полізуть – будемо діяти жорсткіше,

– попередив Олександр Лукашенко.

Чим ситуація на кордоні України зараз відрізняється від загрози весною

Як заявив міністр оборони Олексій Резніков, останні місяці інформаційний простір вибухає від заяв про можливе вторгнення Росії в Україну. Однак зараз не спостерігається жодних явищ чи дій військового характеру, які б помітно відрізнялися від того, що відбувалося навесні 2021 року.

Єдина відмінність у військовому плані – ситуація у Білорусі. Водночас Україна уважно стежить за цим фактором.

Що відрізняється кардинально? Це інтенсивність гібридних заходів, а особливо інформаційних. А також вплив цих заходів на макроекономічну ситуацію,

– пояснив міністр оборони України.

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