"Путінська собачка", якій скоро кінець: чому Лукашенко заговорив про нову війну

Білоруський диктатор Александр Лукашенко провів нараду з військовими. Поки у нього на колінах сиділа собачка, він погрозливо говорив, що нібито готуватиме свою армію та фантазував про небезпеку від країн Балтії, які є членами НАТО.

Білоруські телеграм-канали пишуть, що Лукашенко може готувати агресивну провокацію біля кордонів з Литвою. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що така ситуація вже відбувається під виглядом навчань.

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Чому Лукашенко заговорив про війну

Коли білоруський диктатор або Владімір Путін приїжджають ближче до кордонів і кажуть, що нібито на них хтось хоче напасти, то, як правило, варто очікувати зворотної реакції.

Також треба звернути увагу на одяг, в якому був самопроголошений президент, коли говорив про нібито загрози країні. Він одягнув форму, яка нагадувала радянську, але дещо модернізовану. Її використовують хіба для парадів.

Лукашенка дедалі сильніше втягують у цю провокацію. Йому кажуть, що надали ядерну зброю, захистили, тому треба долучитися до агресивних дій. Путін зараз думає, де ще може натиснути на НАТО, тому й погрожує,

– сказав Борис Тизенгаузен.

Литва, Латвія, Польща вже готуються до можливого загострення. Вони перекидають зброю і техніку до кордонів. Але Лукашенко розуміє свою залежність від Путіна, бо якщо з очільником Кремля щось станеться, то йому кінець.

Бере він на руки собачку, чи ні, але це йому не допоможе. До речі, Лукашенко – це така ж "путінська собачка", якій багато чого дозволяють. Але скоро це закінчиться,

– зауважив політтехнолог.

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