"Путінська собачка", якій скоро кінець: чому Лукашенко заговорив про нову війну
Білоруський диктатор Александр Лукашенко провів нараду з військовими. Поки у нього на колінах сиділа собачка, він погрозливо говорив, що нібито готуватиме свою армію та фантазував про небезпеку від країн Балтії, які є членами НАТО.
Білоруські телеграм-канали пишуть, що Лукашенко може готувати агресивну провокацію біля кордонів з Литвою. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що така ситуація вже відбувається під виглядом навчань.
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Чому Лукашенко заговорив про війну
Коли білоруський диктатор або Владімір Путін приїжджають ближче до кордонів і кажуть, що нібито на них хтось хоче напасти, то, як правило, варто очікувати зворотної реакції.
Також треба звернути увагу на одяг, в якому був самопроголошений президент, коли говорив про нібито загрози країні. Він одягнув форму, яка нагадувала радянську, але дещо модернізовану. Її використовують хіба для парадів.
Лукашенка дедалі сильніше втягують у цю провокацію. Йому кажуть, що надали ядерну зброю, захистили, тому треба долучитися до агресивних дій. Путін зараз думає, де ще може натиснути на НАТО, тому й погрожує,
– сказав Борис Тизенгаузен.
Литва, Латвія, Польща вже готуються до можливого загострення. Вони перекидають зброю і техніку до кордонів. Але Лукашенко розуміє свою залежність від Путіна, бо якщо з очільником Кремля щось станеться, то йому кінець.
Бере він на руки собачку, чи ні, але це йому не допоможе. До речі, Лукашенко – це така ж "путінська собачка", якій багато чого дозволяють. Але скоро це закінчиться,
– зауважив політтехнолог.
Останні новини з Білорусі
- Александр Лукашенко фактично спростував звинувачення Путіна у причетності України до теракту у ТЦ "Крокус". За його словами, терористи хотіли сховатися у Білорусі, але через заходи безпеки не змогли цього зробити. Натомість Путін заявив, що злочинці рухалися у бік України.
- В Інституті вивчення війни зауважили, що такими заявами Лукашенко намагався відмежувати Білорусь від теракту. Для цього він сказав, що нібито спецслужби країни допомогли Росії затримати терористів. Розбіжності у словах з Путіним аналітики пояснили тим, що високопосадовці не до кінця узгодили свої інформаційні операції.
- Наприкінці лютого 2024 року Лукашенко повідомив, що знову йде на "вибори", які відбудуться у 2025-му. Він перебуває при владі вже 20 років. Диктатор пригрозив "радикалам" і сказав, що чим активніше вони "розбурхуватимуть суспільство", тим швидше він піде на "вибори".