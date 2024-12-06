Лукашенко попросив Путіна розмістити "Орешник" в Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко уклінно попросив російського диктатора Володимира Путіна розмістити ракету "Орешник" на території його країни. При цьому Путін погодився та вказав терміни, коли це буде можливо.

Про це сьогодні, 6 грудня пишуть росЗМІ, інформує 24 Канал. За словами Лукашенка, це рішення дозволить зміцнити оборону "союзноюї держави" в умовах зростаючої напруги зі сторони Заходу.

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Своєю чергою кремлівський диктатор зазначив, що розмістити ракету "Орешник" можна буде в Білорусі у другій половині 2025 року. Також Путін зауважив, що об'єкти ураження потенційного противника буде визначати влада Білорусі.

Як відомо, сьогодні, 6 грудня, російський президент Володимир Путін прибув до Білорусі з метою участі в засіданні Вищої держради Союзної держави.

Що відомо про ракету "Орешник"

У зверненні 21 листопада російський диктатор Путін заявив, що під час атаки на Дніпро окупанти застосували ракету середньої дальності "Орешнік".

США своєю чергою підтвердили застосування балістичної ракети, яка була створена на основі міжконинтальнох балістичної ракети РС-26 "Рубеж".

За даними Головного управління розвідки заявили, що Росія може запускати балістичні ракети середньої дальності лише з двох полігонів.