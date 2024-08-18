Лукашенко нібито перекинув третину армії до кордону з Україною: чи справді це так

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито підсилив кордон з Україною третиною своєї армії. Вже неодноразово він сигналізує про зміцнення кордону.

Третина армії Білорусі, про які заявив Лукашенко, це не така вже й велика кількість військових. Проте у білоруського диктатора є й пріоритетніші напрямки для захисту. Більше про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чи має Білорусь можливість перекинути війська до кордону з Україною

В інтерв'ю російським пропагандистам Олександр Лукашенко повідомив, що буцімто перекинув до кордону з Україною третину своєї армії. Водночас речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, що ситуація на кордоні ніяк не змінилась.

Останнім часом він постійно сигналізує про те, що збільшує своє угруповання на кордоні з Україною. Але справді не спостерігається ніякого критичного збільшення (військ на кордону – 24 Канал). Лукашенкові треба, щоб його армія була поблизу він Мінська і захищала його від власного народу, а також на кордоні з країнами НАТО,

– пояснив Олександр Коваленко.

З огляду на вищеокреслені причини, Лукашенко не може третину своєї армії просто перекинути на кордон з Україною. Для розуміння, третина білоруської армії – це близько 5000 особового складу. Загалом сухопутні війська Білорусі налічують дещо менш як 15 тисяч військових. За іншими даними, цифра може бути дещо більшою – близько 29 тисяч.

"Лукашенкові потрібно розподіляти цей ресурс вздовж всього контролю та для контролю внутрішньої ситуації. На кордоні з Україною зараз зосереджено приблизно 2000 різних підрозділів білоруської армії. Не в якійсь конкретно взятій локації, а вздовж всього кордону", – зауважив військовий оглядач.

Нагадаємо, що кілька днів тому у міністерстві оборони Білорусі повідомили про нібито перекидання до кордону з Україною РСЗВ "Полонез" і комплексів "Іскандер." Крім того, мовилось також про збільшення сил та засобів зенітних ракетних військ. Причиною такого рішення стала буцімто фіксація "українських дронів" на своїй території.