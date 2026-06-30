Може зупинити Путіна, – політтехнолог вказав на цікавий нюанс у візиті Лукашенка до Китаю

Олександр Лукашенко з робочим візитом відвідав Пекін. Перебуваючи у Китаї, білоруський диктатор говорив про дружні й теплі відносини з країною, не скупився на компліменти Сі Цзіньпіном.

Політтехнолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу, що співробітництво Китаю та Білорусі не варто недооцінювати. Країни мають велику спільну інвестиційну програму, а Пекін активно інвестує у білоруську економіку, чого не можна сказати про Росію.

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Чому саме зараз Лукашенко вирушив у Білорусь?

Сьогодні Китай лише забирає сировину та готову продукцію з Росії, тоді як Білорусь розглядає як свого партнера, вкладає туди багато коштів. Причина в тому, що Білорусь – це шлях у Європу, разом можна створити чимало спільних програм.

Очільник Білорусі стратегічно мислив, тому що він завжди розглядав Китай як такий спосіб балансувати Росію. Саме це він зараз і намагається зробити. Він поїхав до Китаю за допомогою, щоб вплинути на Росію, змусити її не тиснути на нього, не давати білоруську територію для атак на Європу.

Лукашенко категорично не хоче воювати, тому він і поїхав до Китаю просити допомоги. Адже Китай – це єдина країна, яка, на його думку, може зупинити Путіна,

– підкреслив політтехнолог.

Він додав, що білоруський диктатор сьогодні перебуває під подвійним тиском – з боку Росії та України. Адже у Києві від нього вимагають пропити співпрацю з ворогом, відключити ретранслятори, перестати допомогти Росії. Отже, єдине, що залишилося Лукашенку – поїхати у Китай і просити у Сі Цзіньпіна якось вплинути на ситуацію.

Чому заметушились російські пропагандисти?

Цікаво, що візит Лукашенка у Білорусь ніяк не висвітлювала російська пропаганда. Раніше існувала теза, що Лукашенко нічого не може без Путіна, але раптом він почав виступати самостійним гравцем. Зараз його становище виглядає сильнішим, ніж у російського диктатора.

"У нього є простір для маневру. Лукашенко розуміє важливість Білорусі для Китаю, а також для Росії, тому активно розігрує цю карту. Але у нього є проблема. Це Україна, яка пам'ятає, що саме з білоруської території наступали російські війська. Навіть якщо про це забудуть у Європі, ми їм нагадаємо", – підкреслив Тарас Загородній.

Політтехнолог пояснив візит Лукашенка до Білорусі: дивіться відео

Тиск, який зараз здійснює Україна, є дуже небезпечним для Лукашенка. Він боїться ударів по своїй території. Не краще становище і в росіян, оскільки перед ними стоїть вибір, що робити далі: відпускати Лукашенка або окупувати країну. Адже білоруський диктатор стає для них незручним.

Отже, сьогодні Білорусь виглядає для Пекіна більш стабільною та прогнозованою країною, ніж Росія. Також слабшою здається позиція Путіна. У цьому всьому головна мета Лукашенка – перечекати й втриматися при владі довше, ніж очільник Кремля. Тоді він зможе всім розповідати, що буцімто не підтримував дії Росії та хотів уникнути війни.

До слова, напередодні зустрічі з Сі Цзіньпіном Олександр Лукашенко мав приватні перемовини з Путіним. Ключовими темами була економіка та співпраця між країнами. Цікаво, що зустріч відбулася у резиденції диктатора на Валдаї, туди зазвичай не запрошують міжнародних лідерів.