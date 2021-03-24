"Лукашенко при владі лише через підтримку Путіна": як 2 диктатури чинять опір всьому світові

Країни Європи розслідуватимуть злочини режиму Олександра Лукашенка. Втім, немає "рецептів", щоб цілковито подолати диктатуру, яка панує в Білорусі.

Адже самопроголошений президент при владі тримається лише за підтримки глави Кремля Володимира Путіна. Таку думку висловив власний кореспондент "Радіо Свободи" у Мінську Валерій Калиновський.

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За його словами, щоб подолати цей режим, від Євросоюзу та США повинен бути тиск на білоруську владу та Росію, зокрема економічний та політичний.

Олександр Лукашенко утримується при владі виключно лише за підтримки Володимира Путіна, російської влади та кредитів – силового та морального,

– вважає журналіст.

Тому, на його думку, ці 2 диктатури, які зараз залишаються на території європейського континенту, зараз "встали плечем до плеча в опорі решті світу". Все для того, щоб далі залишатися при владі й проводити ту політику, яку цивілізований сучасний світ не визнав.

"Звичайно, що вони ігноруватимуть це (міжнародні платформи – 24 канал) і показуватимуть, що їм байдуже на санкції та звернення Заходу, але є відчуття, що вода камінь точить", – зауважив Калиновський.

Про розслідування злочинів режиму Лукашенка

Журналіст також зазначив, що міжнародна ініціатива щодо розслідування злочинів у Білорусі під час та після президентських виборів у 2020 році – дуже важлива. Так, окремі випадки побиття та катування людей вже розслідують у Литві та Чехії.

Він додав, що до цих зусиль також доєдналась організація, яку створили колишні білоруські слідчі, міліціонери, спецпризначенці, прокурори, котрі покинули службу режиму Лукашенка.

"Вони мають інформацію та проводять розслідування вже конкретних справ. Завдяки їхнім зусиллям вже багато зроблено", – наголосив Калиновський.

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