Лукашенко начебто за "мир", однак пригрозив, що Європі та Україні – "труба"

Напередодні у Росії відбулася зустріч самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка та глави Кремля Владіміра Путіна. На ній Білоруський диктатор пригрозив Європі та Україні.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на білоруські ЗМІ.

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Як Лукашенко пригрозив Європі та Україні

Лукашенко під час свого виступу у Кремлі 13 березня закликав до припинення вогню.

"Давайте домовлятися, "не потрібно війна", – заявив він.

Водночас він також "пророкує" невтишний розвиток подій для Європи та України, якщо Росія та США "домовляться".

Якщо Росія домовиться з США – "труба" Європі і Україні разом взятим,

– зазначив самопроголошений президент Білорусі.

До слова, Путін заявив, що під час мирних переговорів щодо війни в Україні необхідно враховувати інтереси Білорусі. Він наголосив на особливих відносинах між двома країнами, назвавши Росію і Білорусь союзниками і друзями.

Зауважимо, що за словами Лукашенка, у Росії є "великі козирі" у війні проти України, тому домовитися про врегулювання вдасться тоді, коли Москва "їх дістане".