Незважаючи на дипломатичну перепалку між Україною і Білоруссю напередодні, Олександр Лукашенко таки відправив привітання з Днем Незалежності України Володимиру Зеленському.

Як Лукашенко привітав Зеленського

Лукашенко висловив сподівання на продовження українсько-білоруських відносин. Про це повідомляє БелТА, посилаючись на пресслужбу Лукашенка. Проте офіційних повідомлень про привітання на сайті президента Білорусі немає.

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Як інформує видання, президент Білорусі побажав Зеленському міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а українцям – миру, стабільності і добробуту.

Давні традиції дружби і добросусідства є основою ефективної взаємодії Білорусі й України в непростих умовах сучасного світу, –

сказав очільник Білорусі.

Лукашенко привітав з Днем Незалежності Кучму

Глава Білорусі відправив привітання зі святом ще й експрезиденту України Леоніду Кучмі. Лукашенко у привітанні наголосив на особистому вкладі Кучми в укріплення відносин країн.

Білоруський президент побажав Кучмі здоров'я та успіхів у всіх починаннях.

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