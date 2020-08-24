Неочікувано: Лукашенко таки привітав Зеленського з Днем Незалежності
Незважаючи на дипломатичну перепалку між Україною і Білоруссю напередодні, Олександр Лукашенко таки відправив привітання з Днем Незалежності України Володимиру Зеленському.
Як Лукашенко привітав Зеленського
Лукашенко висловив сподівання на продовження українсько-білоруських відносин. Про це повідомляє БелТА, посилаючись на пресслужбу Лукашенка. Проте офіційних повідомлень про привітання на сайті президента Білорусі немає.
До теми Миру, сили й мужності: світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
Як інформує видання, президент Білорусі побажав Зеленському міцного здоров'я та успіхів у відповідальній державній діяльності, а українцям – миру, стабільності і добробуту.
Давні традиції дружби і добросусідства є основою ефективної взаємодії Білорусі й України в непростих умовах сучасного світу, –
сказав очільник Білорусі.
Лукашенко привітав з Днем Незалежності Кучму
Глава Білорусі відправив привітання зі святом ще й експрезиденту України Леоніду Кучмі. Лукашенко у привітанні наголосив на особистому вкладі Кучми в укріплення відносин країн.
Білоруський президент побажав Кучмі здоров'я та успіхів у всіх починаннях.
Що відомо про конфлікт у відносинах між Україною та Білоруссю
- Напередодні Зеленський в інтерв'ю одному з телеканалів порадив Лукашенку провести нові вибори, аби розвіяти сумніви народу у результатах.
- На цю пораду в МЗС Білорусі відреагували досить різко. Представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що в "цей непростий для країни момент хотілося б відчути якусь підтримку, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради".
- Окрім цього, Глаз дав оцінку новітній історії України. На його думку, "всі останні експерименти" свідчать про те, що керівництву України слід займатися питаннями всередині своєї держави, а не роздавати поради.
- В МЗС України відзначили, що розуміють емоційну перевантаженість колег з білоруського МЗС, але не варто відкидати дружні поради. Речниця українського дипломатичного відомства Катерина Зеленко додала, що "торувати собі шлях вперед кийками – це шлях в нікуди".
- Проте українська сторона наголосила, що Білорусь – це сусідня держава, з якою "ми завжди прагнули й прагнемо дружніх відносин".>