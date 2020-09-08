Президент Білорусі Олександр Лукашенко просить Україну "повернути" опозиціонерів Антона Родненкова та Івана Кравцова. 8 вересня вони перетнули український кордон і виїхали до Києва.

Під час інтерв'ю для російського видання "РИА Новости" Олександр Лукашенко заявив, що члени білоруської Координаційної ради Марія Колеснікова, Антон Родненков та Іван Кравцов проривалися через кордон з Україною, пише російськие видання "ТАСС".

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За словами глави Білорусі, Колеснікову встигли затримати, а Родненков та Кривцов "просочилися" на територію України.

Ну а двох інших товаришів (Родненков і Кравцов – 24 канал), які все-таки встигли просочитися через кордон, вони зараз просять в України повернути,

– цитують Лукашенка російські ЗМІ.

Білоруські силовики заявили, що Родненков і Кравцов нібито виштовхали Колеснікову з автомобіля, коли проривалися через кордон з Україною.

Що каже Держприкордонслужба України

У Держприкордонслужбі спростували заяву білоруських провладних ЗМІ про те, що Родненкова і Кравцова нібито затримали українські прикордонники. У ДПСУ розповіли, що білоруські опозиціонери перетнули кордон відповідно до українського законодавства.

Що кажуть у МЗС України

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція ДПСУ є офіційною. Також посадовець нагадав, що незважаючи на обмеження щодо в'їзду іноземців, для білорусів кордони України залишаються відкритими. Однак Україна жорстко реагуватиме на будь-які спроби спецслужб Росії та Білорусі використати цей факт, щоб посварити українців та білорусів.

Що кажуть в МВС України

Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив, що Родненкова і Кравцова насильно видворили з країни, щоб підірвати довіру білоруських мітингувальників до лідерів опозиції.

Що цьому передувало