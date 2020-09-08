Лукашенко просить Україну "повернути" білорусів Родненкова та Кравцова
Президент Білорусі Олександр Лукашенко просить Україну "повернути" опозиціонерів Антона Родненкова та Івана Кравцова. 8 вересня вони перетнули український кордон і виїхали до Києва.
Під час інтерв'ю для російського видання "РИА Новости" Олександр Лукашенко заявив, що члени білоруської Координаційної ради Марія Колеснікова, Антон Родненков та Іван Кравцов проривалися через кордон з Україною, пише російськие видання "ТАСС".
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За словами глави Білорусі, Колеснікову встигли затримати, а Родненков та Кривцов "просочилися" на територію України.
Ну а двох інших товаришів (Родненков і Кравцов – 24 канал), які все-таки встигли просочитися через кордон, вони зараз просять в України повернути,
– цитують Лукашенка російські ЗМІ.
Білоруські силовики заявили, що Родненков і Кравцов нібито виштовхали Колеснікову з автомобіля, коли проривалися через кордон з Україною.
Що каже Держприкордонслужба України
У Держприкордонслужбі спростували заяву білоруських провладних ЗМІ про те, що Родненкова і Кравцова нібито затримали українські прикордонники. У ДПСУ розповіли, що білоруські опозиціонери перетнули кордон відповідно до українського законодавства.
Що кажуть у МЗС України
Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що позиція ДПСУ є офіційною. Також посадовець нагадав, що незважаючи на обмеження щодо в'їзду іноземців, для білорусів кордони України залишаються відкритими. Однак Україна жорстко реагуватиме на будь-які спроби спецслужб Росії та Білорусі використати цей факт, щоб посварити українців та білорусів.
Що кажуть в МВС України
Заступник глави Міністерства внутрішніх справ Антон Геращенко наголосив, що Родненкова і Кравцова насильно видворили з країни, щоб підірвати довіру білоруських мітингувальників до лідерів опозиції.
Що цьому передувало
- 7 вересня стало відомо, що білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Родненков та Іван Кравцов зникли. Майже добу про їхню долю не було відомо нічого.
- Згодом провладні білоруські ЗМІ опублікували відео, на якому чоловік, схожий на Кравцова, заявив, що разом із іншими колегами перетинатиме білоруський кордон.
- 8 вересня стало відомо, що Родненков і Кравцов, справді, перетнули кордон з Україною. Однак це не було добровільним рішенням, їх видворила білоруська влада.
- Згодом стало відомо, що Колеснікова, аби залишитися у Білорусі, порвала свій паспорт.
- У штабі Бабарика заявили, що найімовірніше опозиціонерка перебуває у Мозирському прикордонному загоні.
- Координаційна рада повідомила, що Родненков та Кравцов наразі перебувають у Києві. Вони – у безпеці та почуваються нормально.