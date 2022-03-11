Лукашенко і Путін домовилися про постачання Мінську сучасних зразків військової техніки

З'явилися подробиці переговорів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та глави Кремля Володимира Путіна.

Два диктатори домовилися про постачання Мінську сучасних зразків військової техніки. Про це розповіла прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт.

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Окрім інших нісенітниць, обидвоє приділили багато уваги "розвитку військово-промислового комплексу та оборони Союзної держави".

Зокрема, домовилися про постачання найближчим часом Росією до Республіки Білорусь найсучасніших зразків військової техніки,

– заявила Ейсмонт.

Натомість Білорусь пообіцяла наростити постачання сучасної сільськогосподарської, пасажирської техніки та іншої машинобудівної продукції.

Про що ще говорили диктатори

Звісно ж, говорили і про Україну. Посіпака Путіна Лукашенко зі своїм "господарем" зійшлись на тому, що нібито "за бажанням української сторони так званий "конфлікт" можна вирішити будь-якої миті".

Потім вони побідкались одне одному на жорсткий тиск Заходу та США.

На тлі цього вони домовились підтримувати одне одного, зокрема у питаннях енергетики.

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