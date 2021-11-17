Лукашенко раптово перекрив трубопровід "Дружба", яким до Польщі йде нафта

Білорусь обмежила прокачування нафти нафтопроводом "Дружба" у напрямку Польщі. Там це пояснили "позаплановими ремонтними роботами".

Про це 17 листопада повідомив Ігор Дьомін, представник "Транснефти". Це компанія, яка експлуатує російський відрізок нафтопроводу.

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На скільки обмежили прокачування

Дьомін уточнив, що прокачування нафти у напрямку Адамової Застави, що у Польщі, обмежили орієнтовно на 3 доби. Причиною він назвав позаплановий ремонт, який почали 16 листопада на одній з гілок трубопроводу. "При цьому планове завдання місяця не переглядається", – додав представник російської компанії.

Що варто знати про нафтопровід "Дружба"

Джерело: "Вікіпедія"

Це найбільший у світі нафтопровід. Його збудували ще у 1960-х роках для того, аби транспортувати нафту з Росії у країни Центральної та Західної Європи.

Довжина нафтопроводу сягає близько 5 200 кілометрів. Він бере свій початок у Самарській області Росії, проходить через Брянськ й розгалужується на північну та південну ділянки.

Він бере свій початок у Самарській області Росії, проходить через Брянськ й розгалужується на північну та південну ділянки. "Дружба" проходить через територію Білорусі, України, Польщі, Чехії, Словаччини, Німеччини, Угорщини, Латвії та Литви. Український відрізок нафтопроводу експлуатує "Укртранснафта".



Через які країни проходить нафтопровід "Дружба"/ Карта з "Вікіпедії"

Раніше Лукашенко погрожував перекрити газ

Напередодні білоруський диктатор погрожував, що перекриє постання газу в Європу. Так він реагував на обговорення введення санкцій проти його режиму через міграційну кризу. Лукашенко стверджував, що Білорусь "обігріває Європу". Ба більше, керівництво Польщі, Литви та інших країн він назвав "безголовим". Згодом гучні заяви самопроголошеного президента прокоментував Путін. Він впевнений, що "Лукашенко може".

Натомість у Євросоюзі відповіли, що не дадуть себе залякати. Там розуміють, що газ стане новим інструментом гібридних атак – на додачу до складної ситуації з мігрантами. У Брюсселі зазначили, що газ – це важливий ресурс і не можна використовувати його у політичних суперечках.