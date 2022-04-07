Лукашенко розгублений, – Латушко про абсурдні заяви самопроголошеного президента

Самопроголошеному президенту Білорусі важко знайти правильний вихід з тієї ситуації, у яку він сам себе загнав, підтримавши агресію Росії проти України. Тому те, що він сьогодні говорить на загал – дещо суперечливі речі.

Про це у ефірі 24 каналу розповів Павло Латушко, білоруський опозиціонер. Він також додав, що Лукашенко починає розуміти, що обрав програшну сторону.

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Латушко переконаний, що суперечливими є дві тези Лукашенка:

він визнав події в Україні війною та відкрито про це сказав;

намагається розіграти роль жертви, яка не мала вибору.

Таким чином він входить у конфлікт із своїм керівником, Владіміром Путіним, зазначає опозиціонер.

Режим Лукашенка у війні Росії проти України

Якщо говорити про роль Лукашенка в цих переговорах, очевидно, що йому там немає місця. Бо виступати, як медіатор він не може – місце займає Туреччина. А отже, Лукашенко намагається сісти за стіл перемовин, як постраждала сторона,

– говорить Павло Латушко.

З точки зору міжнародного права, він може отримати місце за таким столом, лише як співагресор.

Білоруський опозиціонер переконаний, що у випадку, якщо Білорусь прийматиме участь у перемовинах, як співучасник Росії, то постане питання виплати репарацій і того, як режим Лукашенка буде відновлювати зруйноване в Україні.

"Тому, тези Лукашенка протирічать усьому, як риториці Кремля, так і здоровому глузду," – стверджує Латушко.

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