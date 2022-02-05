Лукашенко розповів, чому бігав з автоматом, та порівняв себе з Януковичем
Джерело:телеграм "Пул Первого"
Олександр Лукашенко прокоментував свою появу з автоматом під час протестів у Білорусі влітку 2020 року. Політик заявив, що не залишив би країну під час мітингів, як це зробив Віктор Янукович.
У телеграмі пресслужби самопроголошеного президента Білорусі опублікували відео, на якому Лукашенко розповів, чому тоді бігав з автоматом.
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Лукашенко про свою появу з автоматом
Політик прокоментував, чому бігав з автоматом під час масових протестів у Білорусі. Лукашенко зазначив, що не збирався втікати з країни, як це зробив Янукович. "Янукович і я – велика різниця. У нього грошей було багато. Гроші тиснуть завжди. В кишені", – заявив він.
Самопроголошений президент додав, що в мережі поширили "фейк, що Лукашенко вже втік до Ростова, як Янукович".
Я автомат в руки, бронежилет одягнув, навіть шолом забув одягти. Я ж не знав, що це відбудеться,
– продовжив політик.
Він наголосив, що знав, як діють "білоруські хлопці, які виконували все, що він їм казав".
Своєю появою Лукашенко хотів показати, що нікуди не втік. "Я сів у вертоліт і буквально через кілька хвилин приземлився там. Автомат був зі мною", – уточнив він. Мовляв, зброя була потрібна, бо всяке могло статися.
Інцидент з Лукашенком та автоматом: що відомо
- У серпні 2020 року протестувальники підійшли до Палацу незалежності в Мінську.
- Згодом туди прилетів Лукашенко. У мережі показали, як він виходить з вертольота в бронежилеті та з автоматом у руках. З політиком був його молодший син Коля.