"Ми близькі люди": Лукашенко цинічно заявив про готовність "допомогти" Україні

Олександр Лукашенко сказав, що Білорусь буцімто готова взяти участь у відбудові України. Політик порадив Києву "взяти голову у руки". У РНБО не залишили цинічну заяву самопроголошеного диктатора без відповіді.

4 жовтня під час спілкування з мешканцями агромістечка Парохонськ Олександр Лукашенко сказав, що Білорусь допоможе Україні у відбудові. Про це передає білоруське агентство БелТА.

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Ніж у спину, а потім рука помочі

Самопроголошений президент понарікав, що, мовляв, Володимир Зеленський літає за допомогою до Вашингтона, а не до Мінська і до Москви. Політик зазначив, що український лідер хибно вважає, що американці будуть займатися після війни відновленням його країни. "Ніхто їх відновлювати не буде. Влада зміниться – скажуть: "Володя, ти хто такий?", – зазначив Лукашенко.

Він висловив упевненість, що нова влада США буде стурбована проблемами всередині своєї країни, і їм буде не до України.

Тому керівництву України треба взяти голову в руки та зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів,

– цинічно підкреслив очільник Білорусі.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував заяву Лукашенка. Він вважає, що в ній немає нічого дивного. Адже і росіяни, і Лукашенко свято вірять у приклад грузинської моделі. "Це коли після війни – дружба, жвачка. Інакше вони не мислять. Але дурень думкою багатіє", – підкреслив посадовець.

До слова, раніше Лукашенко розповів, за яких умов готовий застосувати ядерну зброю.