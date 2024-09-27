"Президентами народжуються": Лукашенко сказав, хто міг бути його наступником

Олександр Лукашенко поспілкувався зі студентами технічних вузів. Політик відверто відповів, хто міг стати президентом Білорусі після нього.

Самопроголошений президент Білорусі поділився роздумами про те, хто міг би очолити країну після нього.

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Що сказав Лукашенко

Лукашенко зіграв саму скромність, додавши, що не хоче нікого образити і себе підносити.

Але, за словами політика, "президентами не стають, ними народжуються".

Якщо в тебе від природи немає основних моментів, властивостей та якостей президента, то ти навіть не лізь у цю сферу,

– заявив соратник Путіна.

Лукашенко зізнався, що не може порадити якусь конкретну людину, якби його про це спитали.

Чесно, я не знаю. Але всі вони, хто на видноті, володіють унікальними якостями. Унікальними. Набагато вищими, ніж у мене, окремими якостями. І вчора я подумав: от якби в одній людині ці якості поєднати, унікальна б була людина і ідеальним був би президент,

– поділився диктатор.

Але головне, наголосив Олександр Лукашенко, – це досвід.

До слова, нещодавно Лукашенко заявив, що Білорусі потрібно готуватися до війни, натякнувши на досвід України та наголосивши на важливості модернізації білоруської армії. Він зазначив, що, хоча ситуація навколо Білорусі є напруженою, наразі немає ознак безпосередньої війни.