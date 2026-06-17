З переляку все переплутав, – політтехнолог сказав, чому Лукашенко перепросив у Зеленського

Олександр Лукашенко різко змінив риторику щодо війни в Україні. Зокрема, він визнав, що Білорусь є вразливою щодо можливих ударів з боку України. Також Лукашенко попросив вибачення у Володимира Зеленського за свої образливі висловлювання на його адресу. Все це свідчить про певні процеси, що відбуваються у Білорусі.

Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом політтехнолог Тарас Загородній, зазначивши, що саме вплинуло на позицію Олександра Лукашенка щодо України. Це, на його думку, є результатом "дипломатичної роботи", яку проводить Київ.

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Лукашенко продемонстрував, що все зрозумів

Загородній вважає, що коли в країні є потужна армія та вольове керівництво, яке спроможне надати наказ на ліквідацію ворогів поза межами нашої держави, то одразу сусіди починають до тебе ставитися з повагою.

Чому Лукашенко перепросив перед Зеленським: дивіться відео

"Також Лукашенко сказав про те, що Україна намітила вже "500 цілей на території Білорусі". Він також згадав, що ми знаємо, де він є. Хоча йому про це ніхто не говорив. А про "500 цілей" сказав "Мадяр", але Лукашенко з переляку все переплутав. І тепер він вибачається про всяк випадок вже і перед Зеленським", – зауважив політтехнолог.

До слова. Командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді "Мадяр" попередив, що у разі, якщо виникне загроза з боку Білорусі, то СБС готові завдати ударів дронами по території країни. "Мадяр" наголосив, що у нього "перші 500 цілей вже на олівці".

Самопроголошений президент розуміє, що Білорусь прострілюється вздовж та поперек. Також він бачить, що й українські ракети вже літають. Тому є очевидним, на думку Загороднього, що атаки України по російській території працюють. Також на позицію Білорусі, імовірно, вплинув Китай, який попередив Лукашенка, що йому не потрібно нікуди втручатися.

Ось так профілактично проводиться "дипломатична робота", за якою стоять армія, спецслужби, власний ВПК та визначені для імовірних атак цілі. Тому Лукашенко продемонстрував, що він все розумів,

– підкреслив Тарас Загородній.

Крім того, на думку політтехнолога, важливу роль зіграла позиція білоруського народу, який також проти залучення Білорусі у російсько-українську війну. Вочевидь Лукашенко ознайомився з результатами відповідних соцопитувань і зробив висновки.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі дав інтерв'ю телеканалу Al Arabiya, в якому зазначив, що Мінськ не хоче воювати. Він визнав, що у разі, якщо з боку України розпочнуться на Білорусь такі самі атаки, які зараз здійснюють проти Росії, білоруська територія буде дуже вразливою.

Лукашенко також розуміє, що важлива білоруська інфраструктура, зокрема виробничі та логістичні об'єкти, ймовірно, стане мішенню для ударів України.

Крім того, Лукашенко перепросив у Зеленського за свої різкі заяви на адресу українського президента. За його словами, імовірно, не треба було відповідно висловлюватися щодо Зеленського з огляду на те, що "він таки воює". Лукашенко додав, що український президент чудово розуміє, що "з боку Білорусі, і особливо з мого боку, на якісь військові дії чекати не варто".