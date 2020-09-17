Лукашенко відібрав дипломатичні ранги в трьох послів Білорусі
Олександр Лукашенко позбавив дипломатичного рангу трьох послів Білорусі. Причина – вони стали на сторону опозиції.
Лукашенко позбавив дипломатичного рангу колишнього посла Білорусі у Франції та Польщі, а нині члена президії опозиційної Координаційної ради країни Павла Латушка, повідомляє "Белта".
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Хто ще втратив ранг
- експосол Білорусі в Словаччині Ігор Лещеня. Він одним із перших підтримав учасників акцій проти фальсифікації результатів виборів і закликав припинити насильство силовиків. Згодом він подав заяву про відставку.
- посол Білорусі в Латвії Василь Маркович – його звільнили та позбавили дипломатичного рангу "за неналежне виконання посадових обов’язків". Дипломата нещодавно викликали до МЗС Латвії для роз’яснення заяв Лукашенка про те, що протести в Білорусі фінансуються зокрема й з Риги.
Причина таких дій Лукашенка у діях, які начебто "ганьблять державну (дипломатичну) службу".
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Ситуація в Білорусі: що треба знати
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Водночас за результатами незалежних екзитполів президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці вийшли на мирні демонстрації. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів. ОМОНівці били мітингарів, застосовували проти них зброю та затримували.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені. Понад 7 тисяч білорусів затримали.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- Попри масові протести та тиск міжнародної спільноти, Лукашенко на поступки не йде.
- Світові спільнота підтримує мітингувальників та закликає владу Білорусі провести нові вибори та припинити насилля. Крім того, ЄС, а також країни Балтії ввели санкції проти білоруських чиновників.
- З ініціативи Тихановської створили Координаційну раду опозиції.