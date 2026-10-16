"Це не Трампове питання": Лукашенко несподівано відповів на заклик змінити лідера України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко 16 жовтня розкритикував вимогу Дональда Трампа змінити владу в Києві. Він зазначив, що зовнішній тиск на внутрішні процеси в Україні є абсолютно неприпустимим.

Слова президента Білорусі цитують місцеві медіа.

Що сказав Лукашенко щодо виборів в Україні?

Коментуючи заяви президента США, Лукашенко підкреслив, що право визначати керівництво належить виключно українським виборцям.

Це не Трампове питання. Хто буде в Україні президентом, вирішить український народ,

– сказав він.

Також Лукашенко нагадав передвиборчу заяву Володимира Зеленського про намір перебувати на посаді глави держави лише один термін. За його словами, узяті перед суспільством обіцянки необхідно виконувати, а отже, йти на вибори.

У питанні дотримання цієї обіцянки Трамп, як вважає білоруський диктатор, має рацію. Проте диктувати власні умови Києву та нав'язувати бачення ззовні, на його думку, не варто.

Заклики Трампа та позиція щодо перемир'я

Президент США Дональд Трамп раніше публічно звернувся до громадян України із закликом обрати нового очільника держави. Він звинуватив Зеленського в небажанні завершувати війну та заявив, що той ніколи не укладає домовленостей.

Володимир Зеленський відповів, що проведення виборчого процесу можливе, якщо глава Кремля погодиться на 60-денне перемир'я для гарантування безпеки. Як вже повідомлялося на нашому сайті з посиланням на інтерв'ю Fox News, український президент наголосив на готовності до виборів за умови захисту інфраструктури від російських атак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кремлі фактично відмовилися від такого формату тривалої паузи у бойових діях. Речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив про прагнення Москви до довгострокового миру, додавши, що російський диктатор Володимир Путін готовий лише утриматися від обстрілів безпосередньо в день голосування.