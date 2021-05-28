Покинути легко, повернутися – ні, – Лукашенко відзначився заявою про вихід України з СНД

Диктатор Лукашенко заявив, що колись радив Петру Порошенку не виходити з СНД. Мовляв, зробити це легко, але проблем і втрат від того буде багато.

Коли хтось говорить про вихід із СНД, Лукашенко згадує приклад України, яка, на його думку, вчинила неправильно. Таку заяву Лукашенко публічно зробив на зустрічі глав урядів країн СНД у Мінську.

До речі Лукашенко зібрався щеплювати українців і громадян ЄС "Супутником V" на кордоні Білорусі

Порошенко нібито говорив із Лукашенком про вихід із СНД

Лукашенко розповів, що до нього начебто звернувся Петро Порошенко і розповів, що хоче вийти із СНД. Диктатор зазначив, що тоді товаришував з усіма і з іронією сказав – "якими б жовто-блакитними чи помаранчевими вони не були".

За його словами, Лукашенко дав пораду, що поспішати не потрібно. У разі, якщо сам Порошенко не хоче приїжджати на засідання СНД, можна відправляти туди свого посла. Пояснював він це тим, що "назад у товариство вже не приймуть".

Вийти ти завжди встигнеш. Я про це і Міхеїлу Саакашвілі говорив. Ось увійти назад – багато буде витрат і проблем. Ну що ми тут, в СНД, такого творимо, що може заважати Незалежності Україні? Та нічого,

– сказав Лукашенко.

За словами Лукашенка, Порошенко відтак рік потерпів, а згодом таки вийшов і зробив це "потай". Про саму заяву Порошенка Лукашенко сказав, що це "його витягували, а не він вирішив". Вихід з СНД білоруський диктатор оцінив іронічно словами "ну і що з того сталося?".

Україна досі виходить із угод, які колись підписала з СНД

Після трьох років з часу виходу наша держава продовжує виходити із угод СНД, які колись підписала. Загалом таких документів є понад 200, денонсація триває.

У травні Україна залишила угоду щодо митного співробітництва в рамках країн СНД.

У квітні уряд вирішив вийти із договору про міждержавний резерв засобів захисту тварин.

Тоді ж Україна покинула угоду, яка стосується правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.

У лютому президент Володимир Зеленський підписав указ, відповідно до якого Україна розірвала домовленості з СНД про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.