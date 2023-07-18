Їх б'ють та змушують зректися України: у таборах Білорусі тисячі викрадених дітей

Британське видання The Telegraph провело журналістське розслідування і з'ясувало, що до Білорусі могло бути примусово депортовано понад 2 тисячі українських дітей. До цього, ймовірно, причетний безпосередньо Алєксандр Лукашенко. Відповідні докази видання передало до Міжнародного кримінального суду.

Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він припустив, що суд може виписати Лукашенку ордер, так як і його російському товаришу Путіну.

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Білорусь краде дітей

За даними журналістів, у період із вересня 2022 року було викрадено 2150 українських дітей у віці від 6 років. А до осені 2023 року ця цифра може збільшитися до 3 тисяч. Дітей вивозять у білоруські табори, зокрема в Мінську та Гомельську області.

"У цих таборах дітей примусово перевиховують, б'ють за відмову підкорюватися і змушують зректися України. В деяких випадках дітей вчили як користуватися зброєю та військовою технікою", – процитував повідомлення військовий експерт.

Олег Жданов про викрадення Білоруссю українських дітей: дивитись відео

До цього причетний безпосередньо президент Білорусі Алєксандр Лукашенко та деякі місцеві чиновники, зазначає The Telegraph. Відповідні докази передані до МКС.

Жахлива новина. А в нас дипломатичні відносини – посли сидять і там, і там. Білорусь вчинила скільки злочинів, надавши свою територію, логістику, забезпечуючи російські війська у бойових діях в Україні. Я думаю, The Telegraph не останнє видання і в них є всі докази. Тому, ймовірно, МКС випише ордер на його арешт, так як і у відношенні до Путіна,

– припустив Жданов.

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