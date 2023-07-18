Їх б'ють та змушують зректися України: у таборах Білорусі тисячі викрадених дітей
Британське видання The Telegraph провело журналістське розслідування і з'ясувало, що до Білорусі могло бути примусово депортовано понад 2 тисячі українських дітей. До цього, ймовірно, причетний безпосередньо Алєксандр Лукашенко. Відповідні докази видання передало до Міжнародного кримінального суду.
Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він припустив, що суд може виписати Лукашенку ордер, так як і його російському товаришу Путіну.
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Білорусь краде дітей
За даними журналістів, у період із вересня 2022 року було викрадено 2150 українських дітей у віці від 6 років. А до осені 2023 року ця цифра може збільшитися до 3 тисяч. Дітей вивозять у білоруські табори, зокрема в Мінську та Гомельську області.
"У цих таборах дітей примусово перевиховують, б'ють за відмову підкорюватися і змушують зректися України. В деяких випадках дітей вчили як користуватися зброєю та військовою технікою", – процитував повідомлення військовий експерт.
Олег Жданов про викрадення Білоруссю українських дітей: дивитись відео
До цього причетний безпосередньо президент Білорусі Алєксандр Лукашенко та деякі місцеві чиновники, зазначає The Telegraph. Відповідні докази передані до МКС.
Жахлива новина. А в нас дипломатичні відносини – посли сидять і там, і там. Білорусь вчинила скільки злочинів, надавши свою територію, логістику, забезпечуючи російські війська у бойових діях в Україні. Я думаю, The Telegraph не останнє видання і в них є всі докази. Тому, ймовірно, МКС випише ордер на його арешт, так як і у відношенні до Путіна,
– припустив Жданов.
Викрадення українських дітей: останні новини
- Росіяни продовжують викрадати українських дітей з тимчасово окупованих територій України. За даними Центру національного спротиву, допомагає їм в цьому член національної паралімпійської збірної Білорусі Алєксєй Талай.
- Представники Народного антикризового управління зібрали доказову базу, яка чітко свідчить, що Алєксандр Лукашенко спільно з Алєксєєм Талаєм та іншими особами систематично скоювали злочини щодо примусової депортації дітей. При чому білоруський президент сам публічно у цьому зізнався.
- Росіяни не лише викрадають українських дітей, вони ще й змінюють їхні імена та дати народження, що є геноцидом. Міжнародна спільнота має підтримати Україну у питанні повернення дітей.
- За даними Офісу Генерального прокурора станом на 7 липня 2023 року депортовані та/або примусово переміщені з території України 19493 дитини. 14543 знайдені і лише 380 вдалося повернути.