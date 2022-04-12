Лукашенко винен у злочинах проти України так само, як і Путін, – Тихановська

12 квітня 2022 , 18:09
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Джерело:

Sviatlana Tsikhanouskaya

На своїй сторінці у соціальній мережі твіттер Світлана Тихановська заявила, що Лукашенко винен у злочинах так само, як і Путін.

За словами Світлани Тихановської, Олександр Лукашенко назвав різанину у Бучі "психологічною спецоперацією, яку проводять британці".

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"Яка маячня і спроба перевернути все з ніг на голову, аби приховати злочини. Білоруський диктатор винен у них так само, як і Путін. Адже російські солдати прибули до Бучі з території Білорусі за згодою режиму", – заявила Тихановська.

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Автор: Марія Лелека