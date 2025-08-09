Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Лукашенка виданню Time, якого добивався білоруський режим у журналіста Саймона Шустера.

Що сказав Лукашенко про повномасштабне вторгнення в Україну?

Лукашенко заявив, що про плани на повномасштабну агресію проти України не міг ніхто знати, окрім кількох людей, і він "спокійно поставився" до того, що його не поінформували.

Білоруський диктатор також розповів, що вранці 24 лютого Путін нібито подзвонив до нього та сказав, що "склалася ось така ситуація".

Також Лукашенко заявив, що його "насторожувала" кількість російських військ і тилових частин під час масштабних спільних навчань у лютому 2022 року. За його словами, вони "були завжди готові – чим більше військ, тим краще".

Навчання закінчилися, вони проходили на півдні, на Брестському і Барановицькому полігонах. Почали (росіяни – 24 Канал) виводити війська. Гомель, по півдню. Десь літаком, але переважно залізницею. Це прямо практично на кордоні з Україною. У якийсь момент повернули на південь – праворуч. Кордон дуже складний, переважно болота, ліси, важкопрохідні… Вони через нашу зону пройшли старою дорогою Ленінград – Одеса та зайшли в Україну під час цього виведення, це буквально кілька годин,

— видав Лукашенко.

Тобто, за його словами, війська Росії через Київ просто пішли на схід Росії, а чому так сталося, потрібно запитувати у Зеленського та Путіна.

"Чомусь він побоювався, що із Заходу йому може бути завдано удару в спину. Каже: "Ось, якщо раптом в Україні, Донбас там та інше, – вони можуть завдати удару в спину". Я кажу: "За це можеш не переживати, це моя зона відповідальності, росіянам у спину я стріляти не дозволю". І я це публічно говорив, відверто", – зробив ще одну заяву білоруський диктатор.

Таким чином він вкотре взявся виправдовувати Путіна та його воєнні злочини, наголошуючи, що той боявся "за свої тили".