Лукашенко – як загроза міжнародній безпеці: текст постанови Верховної Ради

Верховна Рада може оголосити самопроголошеного президента Білорусі загрозою міжнародній безпеці. Відповідну постанову зареєстрували у парламенті та передали на розгляд профільному комітету.

У документі є заклик до світових лідерів визнати режим білоруського диктатора таким, що загрожує міжнародній безпеці. Таке звернення планують надіслати до ООН, Єврокомісії, ПАРЄ, ОБСЄ та НАТО.

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Лукашенко вдається до дій, що посягають на безпеку

Олександр Лукашенко, який силою утримує владу в Білорусі, продовжує безпрецедентне переслідування опозиції, журналістів і репресії проти власного народу, а також вдається до дій, що посягають на міжнародну безпеку,

– вказано у пояснювальній записці до постанови.

До чого закликають українські нардепи:

Засудити дії білоруської влади та визнати режим Лукашенка у Білорусі таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

Сприяти невідкладному проведенню міжнародного розслідування інциденту щодо примусової посадки пасажирського літака компанії Ryanair 23 травня 2021 року у Мінську.

Висловити вимоги до влади Білорусі щодо припинення незаконного переслідування опозиції, журналістів, негайного звільнення Романа Протасевича та інших політичних в'язнів.

Посилити тиск на Білорусь, у тому числі шляхом запровадження обмежувальних заходів (санкцій) проти діячів режиму Олександра Лукашенка.

МЗС України рішуче засудило затримання Протасевича

Зазначимо, що раніше позицію щодо затримання Романа Протасевича та вимушеної посадки літака Ryanair висловило МЗС України. Офіційний Київ вимагає, аби Білорусь негайно звільнила Протасевича. Інцидент назвали наступом на свободу слова. Також Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

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