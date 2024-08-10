"Завтра вас не кину, але буває всяке": Лукашенко неочікувано заговорив про завершення терміну

Державні ЗМІ Білорусі розповіли про спілкування Алєксандра Лукашенка з виборцями, під час якого диктатор сказав про своє майбутнє. Він натякнув, що не буде балотуватися на нові вибори президента у 2025 році. Деталі передає 24 Канал.

Торік мовилося про можливу хворобу майже 70-річного "бацьки". А наприкінці липня з'явилися фото, де помітно, що Лукашенко дуже набрав вагу. Імовірно, це цукровий діабет.

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Лукашенко починає прощатися з народом

Спілкування самопроголошеного білоруського президента відбувалось у звичайному стилі "люди дякують і просять, я тішуся та звітую про роботу". Цього разу одна з жительок агромістечка попросила, щоб диктатор балотувався на новий президентський термін. Але відповідь була дещо неочікуваною.

Я вже публічно починаю говорити всім вам: ви повинні звикати до того (я вас розпестив трішки), що президент буде іншим. Ні, я не кажу, що завтра кину вас, післязавтра та інше. Але все у житті буває. Ви маєте звикати до того, що я не вічний, як і всі ви,

– сказав Лукашенко.

Він "пригрозив", мовляв, піду й житиму в селі, "приїду, і ви будете згадувати та дякувати, що гірше не стало".

Але перш ніж піти, треба залишити "спокійну, мирну країну". Це очільник Білорусі назвав своєю метою, адже "зараз на кордоні неспокійно". Водночас сказав, що не все залежить від нього.

Винуватцями неспокою Лукашенко назвав українські дрони, які порушили повітряний простір Республіки Білорусь. Через них нібито довелося перервати нараду в Мінську та "застосувати силу", тобто збити їх.

"Моє головне завдання – не допустити конфлікту в країні. Щоб ця інфекція не перенеслася на нас. Нам треба вберегти Білорусь від війни та спокійно розібратися зі своїми проблемами", – підсумував Лукашенко.

Цікаво, що у лютому 2024 року він говорив, що не кине своїх громадян і піде на вибори.

У "неспокої на кордоні" винна не Україна

Лукашенко жодного слова не сказав про те, як повітряний простір Білорусі порушують російські дрони. Або про неперервні маніпуляції навчаннями та стягуванням військ до кордону. І, звісно, диктатор промовчав, як 2022 року пропустив російські війська через свою територію.