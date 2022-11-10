Лукашенко заборонив гасло "Живе Білорусь": Калиновський прокоментував це рішення

МВС Білорусі внесло до списку нацистської символіки та атрибутики патріотичне гасло "Живе Білорусь". Це дуже схоже на так звану "денацифікацію", про яку друг Лукашенка Путін любить говорити стосовно України.

Однак все, що робить Лукашенко спрямоване на знищення саме білоруської ідентичності. Про це 24 каналу розповів журналіст білоруської служби "Радіо Свобода" Валерій Калиновський.

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Лукашенко прагне знищити ідентичність білорусів

Тож з метою так званої "денацифікації" самопроголошений президент Білорусі забороняє білоруську мову в навчальних закладах, закриває численні недержавні організації культурницького змісту: видавництва, спілку письменників та пресцентр.

Все, що створювало білоруську культуру, розвивало її та пов'язувало з білоруською ідентичністю та Європою, закрито та "задушено" Лукашенком,

– наголосив Калиновський.

Як Лукашенко пояснює заборону гасла

За його словами, білоруський самопроголошений лідер намагається пов'язати патріотичне гасло "Живе Білорусь" з Другою світовою війною. Мовляв, у той час його використовували білоруські колаборанти.

Натомість, як повідомив журналіст, це гасло вигадав ще на початку XX століття Янка Купала – поет та видатний діяч білоруської культури. Крім того, воно було поширене і серед білоруських комуністів, і патріотів, і зокрема колаборантів, хоча мало суто патріотичний характер, а не політичний.

Калиновський пояснив, чому Лукашенко заборонив гасло "Живе Білорусь": дивіться відео

У Білорусі затримали жінку, яка підтримала Україну

Мешканка Мінська Катерина Нікітенко виклала проукраїнське відео в тіктоці й тепер силовики Лукашенка хочуть суворо покарати жінку.

Так, білоруські правозахисники зазначають, що Катерина опублікувала в TikTok відео, у якому написала, що підтримує нашу державу та склала руки у формі серця.

Пізніше у мережі з'явилось відео, на якому затримана мінчанка начебто "кається" та забирає свої слова назад. Важко повірити в те, що жінка насправді визнала, що викладала відео "протестної спрямованості на підтримку українських націоналістів". Вочевидь, під тиском силовиків Лукашенка їй потрібно було записати цей ролик.

В описі до відео з "каяттям" зазначається, що Катерину відправлять до виправного табору. За якою статтею затримано жительку Мінська – невідомо.

Нагадаємо, що до Верховної Ради України внесли проєкт постанови про визнання Білорусі тимчасово окупованою російськими військами. Політолог Микола Давидюк пояснив, що у такий спосіб Україна запускає певну політичну дестабілізацію в цій державі.