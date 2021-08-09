Лукашенко заговорив про плани "перейти кордон з Україною", аби зробити її українською

Олександр Лукашенко заявив, що може перейти кордон з Україною, а далі заручитися підтримкою 90% населення. Все заради "благородної мети" – "повернути Україну" і зробити її українською.

Таку заяву самопроголошений президент зробив під час "Великої розмови" у Мінську. Політик коментував репліку журналіста про те, що Лукашенко є іноземним лідером, якого підтримує майже 40% українців.

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Лукашенко хоче "перейти кордон з Україною"

Ви дожартуєтеся до того, що я ризикну і переступлю кордон (з Україною – 24 канал) без зброї. І в мене буде не 40% українців (підтримки – 24 канал), а мінімум 90%. І ми Україну повернемо,

– зазначив Лукашенко.

Він також пояснив мету свого наміру – "не для того, щоб захопити, а щоб зробити Україну українською".

Крім того, політик переконаний, що білорусько-українські відносини наразі перебувають в найнижчій точці. "Але ми ведемо діалоги. Ми готові говорити. Ми готові домовлятися", – сказав Лукашенко. І на завершення додав, що найменше українці мають боятися білорусів.

Підтримка Лукашенка в Україні

Відповідно до опитування КМІС, проведеного в Україні у січні – лютому 2021 року, 36% українців довіряють Лукашенку з-поміж лідерів іноземних держав. Водночас рівень недовіри становить 53,6%.

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