Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Україна, Білорусь і Росія нібито мають спільно визначати своє майбутнє. Таку заяву він зробив, відповідаючи на запитання про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пишуть білоруські ЗМІ.

Що Лукашенко сказав про зустріч із Зеленським?

Під час інтерв'ю Лукашенка запитали, чи готовий він зустрітися з Володимиром Зеленським. У відповідь білоруський політик заявив, що війну потрібно завершити, а Україна, Білорусь і Росія нібито мають разом домовлятися про подальше життя.

Війна триває, її треба зупинити. І ми могли б домовитися. Все одно ми втрьох визначимо, яким буде майбутнє України, Білорусі та Росії. Ми – три слов'янські народи. Наше головне буде,

– сказав Лукашенко.

Він також наголосив на нібито особливій ролі трьох країн у регіоні.

Тут, у цьому регіоні, три головні слов'янські народи історично і зараз будуть вирішувати, як жити далі,

– заявив самопроголошений президент Білорусі.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко продовжує повторювати кремлівські тези про нібито мілітаризацію Заходу та підготовку країн НАТО до війни. На саміті ОДКБ він звинувачував європейські держави у збільшенні витрат на безпеку та тренуванні спецпідрозділів поблизу білоруських кордонів.

Водночас білоруський диктатор намагається залучити Казахстан, Киргизстан і Таджикистан до протистояння із Заходом. Однак у його заявах помітні й спроби дистанціюватися від дій Росії: говорячи про держави-терористи, які атакують цивільну та енергетичну інфраструктуру, він не називає конкретних країн.

Така риторика може свідчити про прагнення Лукашенка уникнути прямої відповідальності за злочини Кремля, хоча Білорусь залишається найближчим союзником Москви. Однією з головних цілей Лукашенка є отримання місця за столом майбутніх мирних переговорів щодо України. Це могло б допомогти йому повернути міжнародну суб'єктність, домогтися послаблення санкцій і вийти з дипломатичної ізоляції.

Крім того, участь у переговорах може бути для білоруського диктатора способом уникнути міжнародної відповідальності, зокрема за співучасть у депортації українських дітей.