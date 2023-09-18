Готові укласти угоду з дияволом, – Лукашенко заявив про "стерв'ятників над Білоруссю і Україною"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "в сучасних умовах" на білоруській території "не буде війни" в класичному розумінні цього слова. Диктатор також назвав білорусів "наймиролюбнішою нацією на землі".

Про це Лукашенко висловився 17 вересня, виступаючи на "патріотичному" форумі з нагоди білоруського Дня народної єдності. Диктатор заявив, мовляв, за необхідності до кінця захищатиме свою землю.

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Сьогодні над нами, як і напередодні Великої вітчизняної війни, кружляють стерв'ятники. Кружляють навколо білоруських, російських та українських земель. Готові хоч із дияволом укласти союз, аби зайняти більше місця на політичній карті світу,

– сказав Лукашенко.

Самопроголошений лідер також додав, що єдність для білорусів – "головна умова збереження держави, а отже питання виживання як нації".

Лукашенко додав, що Білорусь нібито не має наміру втручатися в життя сусідніх держав та білоруський народ "по суті не може бути агресором". При цьому він пригрозив, що в разі агресії проти Білорусі вона не "малюватиме якихось червоних, жовтих, чорних або блакитних ліній".

Участь Білорусі у війні проти України

Білоруський диктатор у своїх розповідях про стерв'ятників чомусь не пригадав той факт, що саме територія Білорусі стала для Росії фактично плацдармом для вторгнення в Україну, і що саме з їх аеродромів ворог запускав ракети, які атакували українські міста.

Нещодавно, 13 вересня, Європарламент більшістю голосів ухвалили резолюцію, якою визнав Лукашенка причетним до агресії проти України. Вони також вимагають для нього ордера на арешт від Гааги.