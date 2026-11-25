Лукашенко закликав не зображати Путіна агресором, попри розв'язану ним війну. Він визнав початок бойових дій, проте заявив про схожу здатність і з боку Макрона.

Про це самопроголошений білоруський лідер сказав під час інтерв'ю для Le Point.

Що саме сказав Лукашенко про Путіна?

Олександр Лукашенко звернувся до аудиторії із закликом переглянути сприйняття кремлівського керівника. Він підкреслив, що не вважає вчинки та поведінку Путіна проявом особистої агресії.

Ви мені скажете: "Що ти маєш на увазі? Він почав війну". Так, він почав війну, але хіба Макрон не міг би її почати?

– заявив Лукашенко.

Таким зіставленням він спробував виправдати повномасштабне вторгнення та змістити акцент на дії західних лідерів.

Раніше Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ нібито не воює проти України та підтримує контакти з українською стороною. Водночас він виправдався за те, що не зупинив російські війська на початку повномасштабного вторгнення.

Лукашенко пояснив це тим, що Україна, мовляв, раніше за ЄС запровадила санкції проти Білорусі та закрила свій повітряний простір для білоруських літаків.