Лукашенко заявив, що ситуацію в Україні, Польщі та Прибалтиці має моніторити російська авіація

Олександр Лукашенко – сампороголошений президент Білорусі – відзначився черговою одіозною заявою. Він заявив, що ситуацію в Україні, Польщі та Прибалтиці має моніторити російська авіація.

За словами Лукашенка, про це білоруська сторона вже начебто домовилася з Росією. Бо росіяни та білорусі нібито мають контролювати ситуацію разом.

Зауважте Монастирський терміново вилетів на Волинь через мігрантів у Білорусі

Ось це кільце – Прибалтика, Польща та Україна – мають моніторити російські та білоруські військовослужбовці,

– заявив Лукашенко.

Самопроголошений президент також заявив, що "як ми й домовлялися: на Гомель із Москви вздовж південного кордону Білорусі, західний кордон, на Постави у Вітебській області, з Постав через Оршу відлітають до Москви".

Лукашенко також заявив, що російські бомбардувальники, які залучили до патрулювання кордону з Польщею, здатні нести ядерну зброю. Самопроголошений президент наголосив: ми повинні бачити, що роблять "за межами".

Білоруським прикордонникам видали гвинтівки