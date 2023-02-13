Лукашенко планує поїздку до Ірану: на що сподівається білоруський диктатор

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко на початку березня може відвідати Іран. Диктатор давно хоче мати гарні стосунки з Тегераном.

Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко. За його словами, у зв'язку з ймовірним візитом Лукашенка до Ірану можна провести історичну паралель.

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"Перед початком Другої світової війни була така вісь: Берлін – Токіо – Рим. Зараз ми отримуємо вісь Росія – Білорусь – Іран – Північна Корея", – сказав Латушко.

За словами опозиціонера, самопроголошений президент Білорусі завжди прагнув мати гарні відносини з Тегераном. Впродовж своєї політичної кар'єри він часто бував в Ірані та зустрічався з керівництвом країни.

Візити білоруських посадовців до Ірану

Однак останнім часом візити білоруських посадовців до Тегерану почастішали.

Колишній глава МЗС Білорусі Владімір Макей наприкінці жовтня 2022 року відвідував Іран. Це було за місяць до загадкової смерті Макея. Латушко припустив, що ексглава МЗС Білорусі домовлявся з іранськими посадовцями про візит очільника Білорусі на найвищому рівні.

Наприкінці листопада 2022 року в Іран полетів прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко.

"Цілком очікувано, що після цих візитів там з часом мав опинитися і Лукашенко", – зауважив білоруський опозиціонер.

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Інтереси Лукашенка в Ірані

Як зазначив Латушко, разом з білоруським прем'єром до Ірану їздила делегація представників офіцерів ракетних військ Білорусі.

Що вони там могли обговорювати? Звичайно ж, іранські дрони, використання балістичних ракет, ймовірну співпрацю у виробництві балістичних ракет,

– сказав опозиціонер.

Він додав, що останнім часом з'являється все більше інформації про те, що частину елементів для іранських дронів виготовляють на території Білорусі.

Мета візиту Лукашенка до Тегерана

Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі вважає, що білоруський диктатор покладає на Іран великі надії.

"Лукашенко розглядає Іран як економічну ціль. Також він має плани у військовій сфері – виготовляти зброю, продавати її росіянам, а щось залишати собі. І, ймовірно, використати у війні проти України", – зазначив Латушко.

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