Пошкодували фотошопу: у Зімбабве показали, як насправді виглядає Лукашенко
Пресслужбою офісу президента Зімбабве опублікувала фотозвіт візиту білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Ці знімки вказують про не найкращу форму самопроголошеного президента Білорусі.
Опубліковані фото пресслужбою президента Зімбабве дещо відрізнялися від світлин державних білоруських ЗМІ. Зокрема, місцеві кореспонденти не особливо переймалися ракурсом зйомки та не займалися ретушуванням, про це пише 24 Канал.
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Нові світлини Лукашенка з Зімбабве
Білоруський диктатор любить похизуватися "хорошою спортивною формою". Та на опублікованих світлинах видно, що в нього є проблеми з зайвою вагою, йдеться про його асиметрично великий живіт.
Лукашенко без фотошопу / Фото пресслужби президента Зімбабве
На відео також видно, що Лукашенко ледве пересуває ноги, а обличчя диктатора набуло помітного багряного відтінку.
Лукашенко з президентом Зімбабве / Фото пресслужби президента Зімбабве
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Що відомо про візит Лукашенка до Зімбабве
- Білоруський диктатор вимушений шукати хоч когось зустрічі на рівні президентів. Оскільки увесь цивілізований світ відвернувся від Білорусі за утиски демократії та участь у війні проти України, Лукашенку довелось їхати аж у Зімбабве й жалітись там на "недооцінку".
- Самопроголошений президент Білорусі примудрився виставити себе та свою країну посміховиськом навіть у Зімбабве. Під час зустрічі із керівництвом країни, Лукашенко урочисто передав ключі від трактора під назвою "Білорус".
- У відповідь, президент Зімбабве вручив Лукашенку опудало лева, який той, ймовірно, розмістить його у своїй резиденції.
- За словами Михайла Подоляка, жодних результатів, які б могли додати вартості Білорусі або Зімбабве цей візит не приніс.
- Подоляк зазначив, що Лукашенко – президент з 1994 року, але має обмежене коло комунікації. Такі диктатори хочуть підтвердження, що вони історичні й великі особистості. Однак вони мали б сидіти поруч з відомими спортсменами, співаками тощо.