Не міг не погодитися: Лукашенко обмовився щодо зустрічі з Путіним

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко обмовився під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Визнав, що він не міг не погодитись на цю зустріч.

Путін після цієї фрази занервував та сказав, мовляв, "всі ми зайняті люди". Далі диктатор перевів тему. Їхні переговори транслювали російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Зізнання Лукашенка

– Олександре Григоровичу, дякую, що погодились приїхати.

- А як я міг не погодитись?

Глава Кремля відзначив, що дивився вчорашню пресконференцію Лукашенка. Той сказав, що Путін, напевно, засмутився після перегляду. Однак диктатор стверджував, нібито поділяє його підходи.

Напередодні Лукашенко заявив, що вступить у війну проти України лише у разі агресії проти його країни. Сказав, що "відповідь буде найжорстокішою". Диктатор розповідав нісенітниці, нібито Захід "мріє втягнути Білорусь у війну" та "розтягнути фронт на 2,5 тисячі кілометрів".

Ба більше, розкинувся звинуваченнями, мовляв, в агресії винна київська влада, а не Росія, яка здійснила напад на суверенну державу.

Що ще наговорив Лукашенко

Чергова зустріч Лукашенка та Путіна проходить 17 лютого в підмосковській резиденції Ново-Огарьово. Білоруський диктатор заявив, що готовий виробляти в себе штурмовики Су-25, які окупанти використовують у війні проти України.

Зустріч анонсували напередодні. Востаннє Лукашенко бачився з Путіним 27 грудня 2022 року у Санкт-Петербурзі.