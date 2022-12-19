"Білорусь без Росії не може": про який "ривок" говорив Лукашенко на зустрічі з Путіним

Президент терористичної держави Росії зустрівся у Мінську зі своїм найвірнішим псом Алєксандром Лукашенком. Той невтомно співав дифірамби господарю та сказав, що Білорусь готова разом з Кремлем до якогось "ривка".

Як відомо, гумор продовжує життя, – саме тому у понеділок, 19 грудня, президенти Росії та Білорусі вирішили зустрітись та "потішити" людей своїми черговими маразматичними заявами. Зокрема, Лукашенко констатував, що не дозволить нікому "нагинати" держави, а співпраця між Мінськом та Москвою сприятиме розвитку обох країн. Про це повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також Його супроводжували винищувачі, – експерт пояснив, чи могли б ЗСУ збити літак Путіна

Відносини між Білоруссю та Росією "будуть зміцнюватись"

Зі слів Лукашенка зрозуміло, що Білорусь з радістю ставиться до того, що Кремль керує нею, як захоче, та використовує так, як йому спаде на думку.

Наші відносини будуть лише зміцнюватись. А базу ми сьогодні фактично створили для майбутнього ривка,

– сказав посіпака Путіна.

Вочевидь, йшлося про економічний "ривок". Окрім того, Лукашенко констатував, що Мінську потрібна кооперація з Москвою, аби більше ніхто не "нагинав" Білорусь. Однак він чомусь не згадав, що саме Росія є тою державою, яка зневажає суверенітет інших та намагається "нагинати" Білорусь, відправляючи свої війська на її територію.

Водночас варто сказати, що Лукашенко не втомлювався співати панегірики Путіну, розповідаючи що "саме він не кинув Білорусь у важку хвилину". Також президент-диктатор сказав, що "Росія може обійтись без Білорусі, а Білорусь без Росії – ні".

Який дурниць наплів Лукашенко під час зустрічі з Путіним: дивіться відео з російських ЗМІ

Якою була мета візиту Путіна в Мінськ

Радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської Франек Вячорка розповів, навіщо російський диктатор вирішив зустрітись у столиці Білорусі зі своїм найвірнішим псом. За його словами, під час зустрічі могло йтись і про політично-військову співпрацю, і про економічну інтеграцію. Про деталі стане відомо згодом. Окрім того, він зауважив, що ця зустріч більше була потрібна Лукашенку, аніж Путіну.